В России за сутки зафиксировано 5102 случая коронавируса

В России за сутки выявили 5102 случая коронавирусной инфекции. Общее количество зафиксированных в стране случаев COVID-19 — 902 701. Об этом информирует оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с вирусом.

«За последние сутки в России подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 5102 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1404 (27,5%) без клинических проявлений», — указывается в заявлении.

Накануне в России зарегистрировали 4945 случаев COVID-19.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что более 234 тыс. человек в России находятся под медицинским наблюдением из-за подозрения на заболевание коронавирусом.

В конце июня доктор биологических наук Алексей Аграновский в беседе с URA.RU оценил вероятность второй волны COVID-19.