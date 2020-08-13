Учёные завершили работу по сбору проб воды после ЧП на Таймыре
- © сайт администрации Таймырского Долгано-Ненецкого района
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу экспедиции.
«На озере Пясино команда гидробиологов провела отбор проб в заключительных пяти точках. Для этого учёным СО РАН пришлось пройти 220 км на катере КС-110», — указали в пресс-службе.
Уточняется, что специалистам приходилось как высаживаться на берег, так и брать образцы воды прямо с катера.
Всего за время экспедиции отряд обследовал 13 точек на четырёх реках и озере Пясино. Соответствующие пробы будут исследованы в ближайшее время.
Ранее в Министерстве экологии и рационального природопользования Красноярского края заявили, что в водоёмах Таймыра зафиксировано превышение предельно допустимых концентраций (ПДК) нефтепродуктов до четырёх раз.