Учёные завершили работу по сбору проб воды после ЧП на Таймыре

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Отряд гидробиологов Большой норильской экспедиции завершил сбор проб воды в районе произошедшей в конце мая ЧС в Норильске и озере Пясино.
Учёные завершили работу по сбору проб воды после ЧП на Таймыре
  • © сайт администрации Таймырского Долгано-Ненецкого района

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу экспедиции.

«На озере Пясино команда гидробиологов провела отбор проб в заключительных пяти точках. Для этого учёным СО РАН пришлось пройти 220 км на катере КС-110», — указали в пресс-службе.

Уточняется, что специалистам приходилось как высаживаться на берег, так и брать образцы воды прямо с катера.

Всего за время экспедиции отряд обследовал 13 точек на четырёх реках и озере Пясино. Соответствующие пробы будут исследованы в ближайшее время.

Ранее в Министерстве экологии и рационального природопользования Красноярского края заявили, что в водоёмах Таймыра зафиксировано превышение предельно допустимых концентраций (ПДК) нефтепродуктов до четырёх раз.

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