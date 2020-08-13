Мишустин оценил ситуацию с производством вакцины от коронавируса

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что запуск производства вакцины от коронавируса позволит снизить риски заболевания COVID-19 среди медицинских работников.

В ходе общения с медперсоналом Чукотской окружной больницы в рамках своей первой поездки в Чукотский автономный округ Мишустин отметил, что медики получат вакцину одними из первых.

«В зависимости от того, как пойдёт этот процесс, я думаю, что уже не будет такого риска работы с коронавирусными больными», — цитирует РИА Новости Мишустина.

Ранее сообщалось, что российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и бразильский штат Парана договорились о производстве и продвижении российской вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19. Как отмечается, в ближайшее время фонд и НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи готовы предоставить Технологическому институту штата Парана результаты клинических исследований вакцины и технологические протоколы её производства.

Депутат заксобрания Санкт-Петербурга Михаил Амосов прокомментировал в беседе с ФАН ситуацию с вакцинацией.