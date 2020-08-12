Эксперт рассказала об основных составляющих резюме
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«В первую очередь нужно позаботиться, чтобы была хорошая фотография, потому что это первое, что видит работодатель, когда открывает резюме», — заявила она в беседе с Nation News.
По её словам, нужен нейтральный фон, соответствующий деловой вид.
В названии резюме не стоит указывать несколько профессий, считает Жильникова.
«Если вы рассматриваете вакансию в разных, но смежных областях, это всё равно должны быть отдельные резюме», — пояснила она.
Как считает эксперт, чем лучше оцифрован опыт работы и достижения, тем это более весомо для рекрутера.
«Но резюме не должно напоминать жизнеописание, оно должно быть чётко структурировано, то есть лучше использовать больше цифр. Потому что у хорошего работодателя уходит от пяти до семи секунд на просмотр резюме», — добавила она.
Ранее, как сообщала газета «Известия», эксперты оценили ситуацию на рынке труда в России в июне.