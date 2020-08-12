Эксперт оценил ситуацию с производством лекарств в России

Координатор «Деловой России» по Северо-Западному федеральному округу Дмитрий Панов оценил ситуацию с производством лекарств в России.

Об этом сообщает ФАН.

На пресс-конференции медиагруппы «Патриот» Панов отметил, что отечественные фармацевтические предприятия получают большую поддержку от государства и в настоящее время Россия производит всё больше своих лекарств.

«Если в этом вопросе будет поставлена точка, несмотря на разные эмоциональные «против», все фармпредприятия получат ещё больше поддержки», — сказал он.

Ранее газета «Известия» сообщала, что в первые шесть месяцев 2020 года российские аптеки выручили от розничной продажи лекарств 557,9 млрд рублей, что на 13,9% больше, чем за аналогичный период 2019-го.