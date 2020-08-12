Родственники погибших на подлодке «Курск» поделились воспоминаниями

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Родственники моряков, погибших на подлодке «Курск», поделились воспоминаниями.
Родственники погибших на подлодке «Курск» поделились воспоминаниями
  • АПЛ Курск. Архивное фото
  • Reuters
  • © STR New

Об этом сообщает НТВ.

В частности, сын Николая Белозёрова Алексей Белозёров заявил, что для него отец ушёл в дальнее плавание.

«Не верится», — добавил он.

По его словам, из всех детских воспоминаний ярче остальных запомнились моменты, когда отец приходил со службы.

София Дудко, потерявшая сына Сергея Дудко, выпустила книгу, посвящённую всем членам экипажа.

«Пять лет я ездила в семьи, ездила по городам, много раз была в Видяеве, чтобы встретиться с людьми, получить эти воспоминания», — отметила она.

Ранее «Невские новости» сообщали, что в Петербурге почтили память погибших на подлодке «Курск».

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