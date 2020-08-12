Эксперт дал рекомендации по борьбе с телефонными мошенниками

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Эксперт по информационной и компьютерной безопасности Сергей Вакулин дал рекомендации по борьбе с телефонными мошенниками.
Эксперт дал рекомендации по борьбе с телефонными мошенниками
  • globallookpress.com

«Не нужно выкладывать свой номер телефона на сторонних сайтах. В основном мошенники берут номера телефонов именно оттуда. Поэтому наилучший способ обезопасить себя от ненужных звонков — это регистрировать номер только на проверенных сайтах», — заявил он в беседе с Nation News.

Он также посоветовал установить запрет на вызов со скрытых номеров. Как пояснил эксперт, на смартфонах и среди услуг операторов есть чёрный список.

Также существуют мобильные приложения с функцией определения номера, но и в данном случае следует отдавать предпочтение проверенным разработчикам.

Если происходит попытка телефонного мошенничества или поступают угрозы, специалист рекомендует обращаться в полицию.

Ранее руководитель аналитического центра Zecurion, занимающегося кибербезопасностью, Владимир Ульянов в беседе с НСН прокомментировал идею разработки технологии цифрового отпечатка звонка для борьбы с телефонными мошенниками.

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