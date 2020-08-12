Эксперт дал рекомендации по борьбе с телефонными мошенниками
- globallookpress.com
«Не нужно выкладывать свой номер телефона на сторонних сайтах. В основном мошенники берут номера телефонов именно оттуда. Поэтому наилучший способ обезопасить себя от ненужных звонков — это регистрировать номер только на проверенных сайтах», — заявил он в беседе с Nation News.
Он также посоветовал установить запрет на вызов со скрытых номеров. Как пояснил эксперт, на смартфонах и среди услуг операторов есть чёрный список.
Также существуют мобильные приложения с функцией определения номера, но и в данном случае следует отдавать предпочтение проверенным разработчикам.
Если происходит попытка телефонного мошенничества или поступают угрозы, специалист рекомендует обращаться в полицию.
Ранее руководитель аналитического центра Zecurion, занимающегося кибербезопасностью, Владимир Ульянов в беседе с НСН прокомментировал идею разработки технологии цифрового отпечатка звонка для борьбы с телефонными мошенниками.