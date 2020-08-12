Эксперт оценил ситуацию с бубонной чумой

Короткая ссылка
Заведующий отделом НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Бутенко оценил ситуацию с бубонной чумой.
Эксперт оценил ситуацию с бубонной чумой
  • РИА Новости

В беседе с радио Sputnik он заявил, что есть хорошая вакцина и лекарство, которое эффективно помогает.

«Поэтому если был вовремя поставлен диагноз, то эпидемической ситуации быть не может», — полагает эксперт.

Как отметил Бутенко, болезнь распространяется среди грызунов, заболевание человека происходит при поедании непрожаренного или непроваренного мяса.

Ранее депутат Госдумы, доктор медицинских наук, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко прокомментировал в беседе с НСН ситуацию с бубонной чумой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить