Эксперт оценил ситуацию с бубонной чумой

Заведующий отделом НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Бутенко оценил ситуацию с бубонной чумой.

В беседе с радио Sputnik он заявил, что есть хорошая вакцина и лекарство, которое эффективно помогает.

«Поэтому если был вовремя поставлен диагноз, то эпидемической ситуации быть не может», — полагает эксперт.

Как отметил Бутенко, болезнь распространяется среди грызунов, заболевание человека происходит при поедании непрожаренного или непроваренного мяса.

Ранее депутат Госдумы, доктор медицинских наук, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко прокомментировал в беседе с НСН ситуацию с бубонной чумой.