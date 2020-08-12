Эксперт оценил ситуацию с бубонной чумой
- РИА Новости
В беседе с радио Sputnik он заявил, что есть хорошая вакцина и лекарство, которое эффективно помогает.
«Поэтому если был вовремя поставлен диагноз, то эпидемической ситуации быть не может», — полагает эксперт.
Как отметил Бутенко, болезнь распространяется среди грызунов, заболевание человека происходит при поедании непрожаренного или непроваренного мяса.
Ранее депутат Госдумы, доктор медицинских наук, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко прокомментировал в беседе с НСН ситуацию с бубонной чумой.