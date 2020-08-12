В Тверской области проводят проверку по факту обнаружения массового захоронения времён войны

В результате совместной работы следователей и поисковиков недалеко от деревни Никифоровское Тверской области найдены останки погибших, предположительно, в годы Великой Отечественной войны.

Об этом сообщает tverigrad.ru.

«Следственными органами СК России по Тверской области проводится доследственная проверка по факту обнаружения массового захоронения. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение», — заявила официальный представитель ведомства Валерия Павлова.

Предположительно, это останки десяти человек. Для установления возраста и пола, а также для определения причины смерти назначены экспертизы.

Ранее издание «Невские новости» сообщало о поисковых работах на территории мемориального комплекса в Санкт-Петербурге.