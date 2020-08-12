В Тверской области проводят проверку по факту обнаружения массового захоронения времён войны

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В результате совместной работы следователей и поисковиков недалеко от деревни Никифоровское Тверской области найдены останки погибших, предположительно, в годы Великой Отечественной войны.
В Тверской области проводят проверку по факту обнаружения массового захоронения времён войны
  • РИА Новости

Об этом сообщает tverigrad.ru.

«Следственными органами СК России по Тверской области проводится доследственная проверка по факту обнаружения массового захоронения. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение», — заявила официальный представитель ведомства Валерия Павлова.

Предположительно, это останки десяти человек. Для установления возраста и пола, а также для определения причины смерти назначены экспертизы.

Ранее издание «Невские новости» сообщало о поисковых работах на территории мемориального комплекса в Санкт-Петербурге.

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