В Тверской области проводят проверку по факту обнаружения массового захоронения времён войны
- РИА Новости
Об этом сообщает tverigrad.ru.
«Следственными органами СК России по Тверской области проводится доследственная проверка по факту обнаружения массового захоронения. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение», — заявила официальный представитель ведомства Валерия Павлова.
Предположительно, это останки десяти человек. Для установления возраста и пола, а также для определения причины смерти назначены экспертизы.
Ранее издание «Невские новости» сообщало о поисковых работах на территории мемориального комплекса в Санкт-Петербурге.