В Тюменской области прокомментировали работу по вводу жилья в 2020 году

Губернатор Тюменской области Александр Моор прокомментировал работу по вводу жилья в 2020 году.

Об этом сообщает «Вслух.ру».

«У нас большие планы по вводу жилья на 2020 год, планируем ввести 1 млн 756 тыс. кв. м в соответствии с нацпроектом», — заявил глава региона.

По его словам, основной ввод жилья происходит в III и IV кварталах.

Как отметил Моор, реализована большая программа по льготной ипотеке.

«И мы видим, что она пользуется спросом. Если эта программа продлится, то существенное падение спроса в первом полугодии будет компенсировано», — сказал губернатор.

Он добавил, что все программы по переселению из аварийного жилья, строительству жилья для бюджетников, детей-сирот реализуются и будут реализованы до конца года.

Ранее «Крыминформ» сообщало, что в Крыму оценили темпы ввода жилья в первом полугодии.