В Крыму оценили темпы ввода жилья в первом полугодии
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- РИА Новости
Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу Крымстата.
Всего сдано 178,9 тыс. кв. метров жилой площади. Построено более 1,7 тыс. новых квартир.
«Общая площадь жилых помещений в построенных индивидуальными застройщиками жилых домах составила 154,9 тыс. кв. метров, в том числе 95,1 тыс. кв. метров — на земельных участках, предназначенных для ведения садоводства», — отметили в Крымстате.
Граждане за счёт собственных или заёмных средств построили почти 1,3 тыс. жилых дома.
Ранее интернет-издание «Янтарный край» сообщало, что в Калининградской области ввели в строй более 1 тыс. жилых домов с начала года.