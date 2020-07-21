В Крыму оценили темпы ввода жилья в первом полугодии

Объём ввода жилья в эксплуатацию в Крыму за первые шесть месяцев 2020 года снизился на 54% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го.

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу Крымстата.

Всего сдано 178,9 тыс. кв. метров жилой площади. Построено более 1,7 тыс. новых квартир.

«Общая площадь жилых помещений в построенных индивидуальными застройщиками жилых домах составила 154,9 тыс. кв. метров, в том числе 95,1 тыс. кв. метров — на земельных участках, предназначенных для ведения садоводства», — отметили в Крымстате.

Граждане за счёт собственных или заёмных средств построили почти 1,3 тыс. жилых дома.

Ранее интернет-издание «Янтарный край» сообщало, что в Калининградской области ввели в строй более 1 тыс. жилых домов с начала года.