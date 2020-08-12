В России будут судить ещё 14 северокорейцев за атаки на пограничников

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Генпрокуратура России утвердила обвинение ещё 14 северокорейским браконьерам, напавшим на российских пограничников в сентябре прошлого года, сообщает РИА Новости.
В России будут судить ещё 14 северокорейцев за атаки на пограничников
  • © Андрей Старостин
  • РИА Новости

«Генеральная прокуратура Российской Федерации утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 14 иностранных граждан, напавших на сотрудников пограничной службы», — говорится в заявлении Генпрокуратуры.

После вручения копий обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Приморский краевой суд для рассмотрения по существу.

Осенью прошлого края в российских территориальных водах в Приморском крае произошли стычки между северокорейскими браконьерами и российскими пограничниками.

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