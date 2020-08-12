В Уфе выясняют обстоятельства схождения с рельс двух пассажирских вагонов

Следственный комитет проводит проверку по факту ЧП на железной дороге в Уфе, когда во время маневренных работ с рельс сошли два пассажирских вагона.

Об этом сообщает mkset.ru со ссылкой на Приволжское управление на транспорте СК.

По информации следователей, транспортное происшествие произошло в 4:50 по московскому времени на станции в Уфе.

Сообщается, что пострадавших нет, так как в вагонах не было пассажиров. Сейчас устанавливается размер ущерба и причины происшествия.

На месте работают следователи.

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