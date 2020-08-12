В Уфе выясняют обстоятельства схождения с рельс двух пассажирских вагонов
- Pixabay
Об этом сообщает mkset.ru со ссылкой на Приволжское управление на транспорте СК.
По информации следователей, транспортное происшествие произошло в 4:50 по московскому времени на станции в Уфе.
Сообщается, что пострадавших нет, так как в вагонах не было пассажиров. Сейчас устанавливается размер ущерба и причины происшествия.
На месте работают следователи.
Ранее «Известия» сообщали, что пилот вертолёта Robinson, который совершил жёсткую посадку в Республике Алтай 4 августа, не справился с порывами ветра.