В Севастополе рассказали о компенсационных выплатах на детей

Замначальника управления социального обеспечения департамента труда и соцзащиты населения Севастополя Евгения Пытько рассказала, что в Севастополе начался приём заявок на получение компенсации за покупку школьной формы.

Об этом сообщает SevastopolMedia.ru со ссылкой на пресс-службу правительства города.

«Компенсация выплачивается на детей из многодетных семей, среднедушевой доход которых ниже или равен двум прожиточным минимумам. Размер компенсации зависит от суммы затраченных средств на приобретение предметов школьной одежды, но не может превышать 3,5 тысяч рублей на каждого ребёнка», — сказала Евгения Пытько.

Кроме того, к новому учебному году предусмотрена единовременная денежная помощь для многодетных и для малообеспеченных семей с доходом ниже полуторной величины прожиточного минимума.

«В этом году размер такой помощи составляет 1431 рубль. Единовременная помощь предоставляется на каждого ребёнка, посещающего севастопольскую школу. Таким образом, к новому учебному году семья может получить почти по 5 тыс. рублей на каждого ребёнка-школьника», — отметила Пытько.

Районные управления труда и социальной защиты населения департамента соцзащиты начнут приём заявлений на компенсацию за приобретение школьной формы, а также единовременную денежную помощь к новому учебному году с 15 августа.

Ранее первый замглавы комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский сообщил в интервью ФБА «Экономика сегодня», что Минтруд начал готовить расчёты по повышению социальной помощи детям в семьях с низким доходом в возрасте от трёх до семи лет.