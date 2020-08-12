В Москве рассказали о ходе реализации программы реновации

На первом этапе столичной программы реновации с 2020 по 2024 год новое жильё получат более 170 тыс. москвичей.

Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на портал mos.ru.

Программа реновации действует в Москве три года. За этот период в новое жильё переехали более 18 тыс. жителей столицы. Ещё 6 тыс. человек ожидают переезда.

Ориентировочный график переселения граждан включает в себя три основных этапа: с 2020 по 2024 год, с 2025 по 2028 год и с 2029 по 2032 год. Сначала квартиры получат почти 170 тыс. жителей столицы, на втором этапе расселят ещё 330 тыс. граждан, а в ходе третьего переехать смогут примерно 380 тыс. граждан.

Названные выше сроки могут быть скорректированы в зависимости от скорости строительства, выбора площадок, выполнения пожеланий жителей и других факторов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что 1 млн горожан проживают «в условиях предаварийного жилья».