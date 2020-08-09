Собянин назвал число проживающих в предаварийном жилье москвичей

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Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия-1» заявил, что 1 млн горожан проживают «в условиях предаварийного жилья».
Собянин назвал число проживающих в предаварийном жилье москвичей
  • АГН «Москва»

«Реновация, конечно, важна, потому что миллион людей сегодня живёт в условиях предаварийного жилья. Конечно, важна, иначе мы получим абсолютно некомфортную среду в Москве», — цитирует его РИА Новости.

При этом, по словам мэра столицы, при строительстве новых кварталов необходимо учитывать доступность соцобъектов, а также парков, скверов и зелёных насаждений.

Ранее руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев в беседе с ФАН оценил ситуацию на рынке недвижимости в России.

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