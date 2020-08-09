Собянин назвал число проживающих в предаварийном жилье москвичей
- АГН «Москва»
«Реновация, конечно, важна, потому что миллион людей сегодня живёт в условиях предаварийного жилья. Конечно, важна, иначе мы получим абсолютно некомфортную среду в Москве», — цитирует его РИА Новости.
При этом, по словам мэра столицы, при строительстве новых кварталов необходимо учитывать доступность соцобъектов, а также парков, скверов и зелёных насаждений.
Ранее руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев в беседе с ФАН оценил ситуацию на рынке недвижимости в России.