В ХМАО произошёл разлив нефтепродуктов

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Разлив нефтепродуктов произошёл на территории Красноленинского месторождения в Октябрьском районе Ханты-Мансийского автономного округа.
В ХМАО произошёл разлив нефтепродуктов
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МЧС.

Уточняется, что на месте разлива позднее произошло возгорание.

«В 12:35 (10:35 мск) поступило сообщение о возгорании разлива нефти на нефтепроводе на территории Красноленинского месторождения в Октябрьском районе. На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений наблюдалось горение разлива нефтепродуктов на площади 150 кв. м», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что в Усинском районе Коми произошёл разлив нефти из-за повреждения напорного нефтепровода.

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