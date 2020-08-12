В ХМАО произошёл разлив нефтепродуктов

Разлив нефтепродуктов произошёл на территории Красноленинского месторождения в Октябрьском районе Ханты-Мансийского автономного округа.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МЧС.

Уточняется, что на месте разлива позднее произошло возгорание.

«В 12:35 (10:35 мск) поступило сообщение о возгорании разлива нефти на нефтепроводе на территории Красноленинского месторождения в Октябрьском районе. На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений наблюдалось горение разлива нефтепродуктов на площади 150 кв. м», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что в Усинском районе Коми произошёл разлив нефти из-за повреждения напорного нефтепровода.