В ХМАО произошёл разлив нефтепродуктов
- Reuters
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МЧС.
Уточняется, что на месте разлива позднее произошло возгорание.
«В 12:35 (10:35 мск) поступило сообщение о возгорании разлива нефти на нефтепроводе на территории Красноленинского месторождения в Октябрьском районе. На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений наблюдалось горение разлива нефтепродуктов на площади 150 кв. м», — говорится в заявлении.
Ранее сообщалось, что в Усинском районе Коми произошёл разлив нефти из-за повреждения напорного нефтепровода.