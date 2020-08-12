В Петербурге рассказали о работе музея подводного флота в одной из школ города

В Санкт-Петербурге рассказали о работе музея подводного флота в школе №134.

Об этом сообщает «Петербургский дневник».

«Музей появился десять лет назад. Сейчас в нём есть лекционный зал, музей «Курска», музей других подлодок, например «Комсомольца». А в зале, посвящённом «Курску», имеется отдельный уголок Сергея Дудко, поскольку школа носит его имя, и ещё воссозданная офицерская каюта, которую изготовили и подарили нам Адмиралтейские верфи», — заявила директор школы Марина Никифорова.

Со своей стороны, директор музея Алексей Расшивалов отметил, что большинство экспонатов для музея находит мать Дудко — София Петровна. В 2020 году она передала фрагмент Андреевского флага «Курска», с которым подлодка ушла в своё последнее плавание.

Атомная подводная лодка «Курск» затонула 12 августа 2000 года во время учений в Баренцевом море. Погибли все 118 членов экипажа.

Как отмечал российский лидер Владимир Путин, катастрофа стала «проявлением общего состояния вооружённых сил».