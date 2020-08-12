В Ивановской области построят госпиталь для лечения коронавируса

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В Ивановской области при помощи МЧС планируется построить госпиталь для лечения коронавирусной инфекции COVID-19.
В Ивановской области построят госпиталь для лечения коронавируса
  • © РИА Новости / Владимир Астапкович

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

«Многофункциональный инфекционный госпиталь некапитального типа вместимостью до 360 человек будет возведён в ближайшее время в Ивановской области для оказания качественной медицинской помощи заболевшим COVID-19», — сообщили в МЧС.

Уточняется, что госпиталь могут переформатировать для лечения других болезней, когда эпидемиологическая обстановка в стране улучшится.

Ранее «Новый Севастополь» писал, что исполняющий обязанности губернатора Симферополя Михаил Развожаев рассказал о новой лаборатории экспертного класса по выявлению коронавирусной инфекции.

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