В Ивановской области построят госпиталь для лечения коронавируса
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
«Многофункциональный инфекционный госпиталь некапитального типа вместимостью до 360 человек будет возведён в ближайшее время в Ивановской области для оказания качественной медицинской помощи заболевшим COVID-19», — сообщили в МЧС.
Уточняется, что госпиталь могут переформатировать для лечения других болезней, когда эпидемиологическая обстановка в стране улучшится.
Ранее «Новый Севастополь» писал, что исполняющий обязанности губернатора Симферополя Михаил Развожаев рассказал о новой лаборатории экспертного класса по выявлению коронавирусной инфекции.