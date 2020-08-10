В Симферополе рассказали о новой лаборатории по выявлению COVID-19

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И. о. губернатора Симферополя Михаил Развожаев рассказал, что в городе появится лаборатория экспертного класса по выявлению коронавирусной инфекции.
В Симферополе рассказали о новой лаборатории по выявлению COVID-19
  • globallookpress.com

Как передаёт «Новый Севастополь», лаборатория появится на базе севастопольской инфекционной больницы.

«Очевидно, что COVID не заканчивается, нам предстоит дальше продолжать эту работу. Ещё будет осенний период, поэтому необходимо здесь ещё оборудовать свою лабораторию ПЦР, чтобы проводить диагностику экспертного класса. Чтобы не ждать результатов анализов лаборатории Роспотребнадзора в Симферополе, потому что, к сожалению, объём исследований большой, и уже выздоровевшим больным приходится занимать койки в ожидании второго, третьего теста», — сказал Развожаев.

Он добавил, что такая лаборатория поможет проводить более тщательный мониторинг болезни и раньше принимать решение о выписке выздоровевших пациентов.

Ранее, как сообщал телеканал «360», губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал о готовности системы здравоохранения к возможному росту заболеваемости.

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