Власти Москвы прокомментировали соблюдение масочного режима в столице
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Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного департамента торговли и услуг.
Ранее стало известно, что в транспорте Москвы начнут демонстрировать анимационные ролики с правилами этикета в период пандемии. Метрополитен выпустит тематические карты «Тройка».
Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Игорь Высоцкий в беседе с Nation News оценил важность дисциплины при снятии ограничительных мер по коронавирусу.