Власти Москвы прокомментировали соблюдение масочного режима в столице

Доля покупателей в масках и перчатках в магазинах Москвы возросла с 68% в середине июля до 75% в начале августа.

АГН «Москва»

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Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного департамента торговли и услуг. Ранее стало известно, что в транспорте Москвы начнут демонстрировать анимационные ролики с правилами этикета в период пандемии. Метрополитен выпустит тематические карты «Тройка». Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Игорь Высоцкий в беседе с Nation News оценил важность дисциплины при снятии ограничительных мер по коронавирусу.