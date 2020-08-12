Власти Москвы прокомментировали соблюдение масочного режима в столице

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Доля покупателей в масках и перчатках в магазинах Москвы возросла с 68% в середине июля до 75% в начале августа.
Власти Москвы прокомментировали соблюдение масочного режима в столице
  • АГН «Москва»
  • © Никеричев Андрей

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного департамента торговли и услуг.

Ранее стало известно, что в транспорте Москвы начнут демонстрировать анимационные ролики с правилами этикета в период пандемии. Метрополитен выпустит тематические карты «Тройка».

Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Игорь Высоцкий в беседе с Nation News оценил важность дисциплины при снятии ограничительных мер по коронавирусу.

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