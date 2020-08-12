Морпехи ТОФ впервые высадили парашютный десант на Командорских островах

Морские пехотинцы Тихоокеанского флота на учениях впервые высадили парашютный десант на Командорских островах.

Об этом сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту Николай Воскресенский.

«В ходе плановых тактических учений соединения подразделение морской пехоты войск и сил на северо-востоке России впервые произвело десантирование парашютным способом на незнакомую площадку приземления на Командорских островах», — цитирует его РИА Новости.

Целью высадки была переброска сил для укрепления обороны военного объекта, который дислоцирован на одном из островов.

Во время учений морские пехотинцы «совершенствовали навыки выполнения прыжков в полной боевой выкладке со штатным оружием с организацией обороны объекта в жёстких временных рамках», добавил Воскресенский.

Ранее в Амурской области завершились десятидневные учения, в которых участвовали более четырёх тысяч военнослужащих, а также было задействовано 800 единиц техники 35-й общевойсковой армии.