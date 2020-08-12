Морпехи ТОФ впервые высадили парашютный десант на Командорских островах

Короткая ссылка
Морские пехотинцы Тихоокеанского флота на учениях впервые высадили парашютный десант на Командорских островах.
Морпехи ТОФ впервые высадили парашютный десант на Командорских островах
  • © Wikimedia

Об этом сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту Николай Воскресенский.

«В ходе плановых тактических учений соединения подразделение морской пехоты войск и сил на северо-востоке России впервые произвело десантирование парашютным способом на незнакомую площадку приземления на Командорских островах», — цитирует его РИА Новости.

Целью высадки была переброска сил для укрепления обороны военного объекта, который дислоцирован на одном из островов.

Во время учений морские пехотинцы «совершенствовали навыки выполнения прыжков в полной боевой выкладке со штатным оружием с организацией обороны объекта в жёстких временных рамках», добавил Воскресенский.

Ранее в Амурской области завершились десятидневные учения, в которых участвовали более четырёх тысяч военнослужащих, а также было задействовано 800 единиц техники 35-й общевойсковой армии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить