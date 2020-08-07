В Амурской области завершились десятидневные учения с участием четырёх тысяч военных

В Амурской области завершились десятидневные учения, в которых участвовали более четырёх тысяч военнослужащих, а также 800 единиц техники 35-й общевойсковой армии.

Об этом сообщает ОТР.

Подразделения тренировали действия в обороне и наступлении. Для разведки позиций условного противника командиры использовали новейшую технику, в том числе беспилотники и комплексы «Стрелец».

Закончились занятия боевыми стрельбами из всех видов вооружения мотострелковых соединений.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что артиллерийские подразделения армейского корпуса Черноморского флота провели боевые стрельбы из ракетных систем залпового огня на межвидовом полигоне Опук в Крыму.