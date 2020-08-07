В Амурской области завершились десятидневные учения с участием четырёх тысяч военных
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- РИА Новости
Об этом сообщает ОТР.
Подразделения тренировали действия в обороне и наступлении. Для разведки позиций условного противника командиры использовали новейшую технику, в том числе беспилотники и комплексы «Стрелец».
Закончились занятия боевыми стрельбами из всех видов вооружения мотострелковых соединений.
Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что артиллерийские подразделения армейского корпуса Черноморского флота провели боевые стрельбы из ракетных систем залпового огня на межвидовом полигоне Опук в Крыму.