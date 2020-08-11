На Ставрополье усилят контроль за соблюдением масочного режима
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Об этом сообщает pobeda26.ru.
«Лучше сейчас навести порядок с ношением масок, чем потом прибегать к другим, более жёстким ограничительным мерам и останавливать работу предприятий торговли», — заявил губернатор Владимир Владимиров во время заседания регионального координационного совета по противодействию коронавирусной инфекции.
Глава региона также попросил предпринимателей с пониманием и ответственностью отнестись к требованиям безопасности.
Ранее доктор медицинских наук вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с НСН оценил вероятность второй волны COVID-19 в России.