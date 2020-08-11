В «Опоре России» прокомментировали ситуацию с пособиями на детей

Первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал прокомментировал ситуацию с пособиями на детей в возрасте от трёх до семи лет.

«Когда ребёнку исполняется три года, мать выходит из декрета, но не всегда на прошлое место работы. Требуется время и для того, чтобы устроить малыша в детский сад, дождаться, чтобы он привык к режиму», — напомнил он в беседе с ФАН.

Как отметил эксперт, с пособием родители могут спокойно заниматься поиском работы, уделать время детям, не беспокоиться о том, что семья будет испытывать нехватку средств.

По мнению Сигала, семьи направят средства на покупку продуктов, лекарств и общее улучшение качества жизни.

Ранее RIA56 сообщало, что в Оренбургской области продлили упрощённую выплату пособий на детей.