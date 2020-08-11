МиГ-31 сел с разрушенным колесом задней стойки шасси в Пермском крае
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- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа (ЦВО).
«11 августа в Пермском крае при выполнении посадки после планового учебно-тренировочного полёта самолёта МиГ-31 руководителем полётов было обнаружено разрушение одного из колёс задней стойки шасси истребителя», — сообщили в ЦВО.
Отмечается, что «руководитель полётов предупредил об этом командира воздушного судна».
«Экипаж выполнил посадку в штатном режиме, самолёт повреждений не получил», — заявили в пресс-службе.
В округе добавили, что инженерно-техническим составом проводится устранение неисправности.
В июне лётчик-испытатель российской самолётостроительной корпорации «МиГ» Дмитрий Селиванов рассказал, что новейший истребитель МиГ-35 оснастят экспертной системой, в том числе речевым информатором.