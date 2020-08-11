МиГ-31 сел с разрушенным колесом задней стойки шасси в Пермском крае

В Пермском крае истребитель МиГ-31 сел в штатном режиме после разрушения одного из колёс задней стойки при тренировочном полёте.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа (ЦВО).

«11 августа в Пермском крае при выполнении посадки после планового учебно-тренировочного полёта самолёта МиГ-31 руководителем полётов было обнаружено разрушение одного из колёс задней стойки шасси истребителя», — сообщили в ЦВО.

Отмечается, что «руководитель полётов предупредил об этом командира воздушного судна».

«Экипаж выполнил посадку в штатном режиме, самолёт повреждений не получил», — заявили в пресс-службе.

В округе добавили, что инженерно-техническим составом проводится устранение неисправности.

В июне лётчик-испытатель российской самолётостроительной корпорации «МиГ» Дмитрий Селиванов рассказал, что новейший истребитель МиГ-35 оснастят экспертной системой, в том числе речевым информатором.