Новейший истребитель МиГ-35 оснастят речевым информатором
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По его словам, в истребителе всё направлено на помощь лётчику. Он сообщил, что в настоящее время разрабатывается экспертная система, «которая будет подсказывать лётчику во многих ситуациях».
Селиванов отметил, что в самолёте уже есть речевой информатор.
«Мы её называем Рита — речевой информатор. Девушка говорит приятным, спокойным голосом, даже если пожар в двигателе случается», — рассказал он.
Лётчик объяснил, что речевой информатор подсказывает лишь в том случае, если самолёт подходит к каким-то ограничениям. Также он даёт подсказки при боевом применении.
Ранее сообщалось, что МиГ-35 получит перспективное оружие.