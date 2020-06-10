Новейший истребитель МиГ-35 оснастят речевым информатором

Лётчик-испытатель российской самолётостроительной корпорации «МиГ» Дмитрий Селиванов в интервью РИА Новости рассказал, что новейший истребитель МиГ-35 оснастят экспертной системой, в том числе речевым информатором.

По его словам, в истребителе всё направлено на помощь лётчику. Он сообщил, что в настоящее время разрабатывается экспертная система, «которая будет подсказывать лётчику во многих ситуациях».

Селиванов отметил, что в самолёте уже есть речевой информатор.

«Мы её называем Рита — речевой информатор. Девушка говорит приятным, спокойным голосом, даже если пожар в двигателе случается», — рассказал он.

Лётчик объяснил, что речевой информатор подсказывает лишь в том случае, если самолёт подходит к каким-то ограничениям. Также он даёт подсказки при боевом применении.

Ранее сообщалось, что МиГ-35 получит перспективное оружие.