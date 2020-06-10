МиГ-35 получит не испытанное в полёте перспективное оружие
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«Есть перспективные виды вооружений, которые наш самолет в состоянии применить, но, например, разработчик этого оружия пока не готов начать его практические испытания», — цитирует РИА Новости лётчика-испытателя российской самолетостроительной корпорации "МиГ" (входит в ОАК Ростеха) Дмитрия Селиванова.
Он уточнил, что помимо тестирования вооружений есть также много задач, поэтому испытания продолжаются.
По его словам, в случае обнаружения недостатка достаточно «перепрошить» программу, отвечающую за тот или иной агрегат самолёта.
21 февраля заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама», генерал-майор, заслуженный военный лётчик России, кандидат технических наук, независимый эксперт Владимир Попов оценил перспективы новейших истребителей МиГ-35.