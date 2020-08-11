Эксперт оценил отношение россиян к экологии

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Председатель совета Санкт-Петербургского отделения Всероссийского добровольного пожарного общества Григорий Попов оценил отношение россиян к экологии.
Эксперт оценил отношение россиян к экологии
  • Pixabay

Об этом сообщает Nation News.

«Говоря об экологии, очевидно, что личное восприятие каждого гражданина России меняется в лучшую сторону», — сказал Попов во время онлайн-эфира, организованного Федеральным агентством новостей и медиагруппой «Патриот».

Он также выразил мнение, что культура безопасности в стране с каждым годом оказывается на порядок выше прошлогодних показателей.

Ранее ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселёв в беседе с НСН оценил вероятность ускорения глобального потепления.

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