Эксперт оценил отношение россиян к экологии

Председатель совета Санкт-Петербургского отделения Всероссийского добровольного пожарного общества Григорий Попов оценил отношение россиян к экологии.

Об этом сообщает Nation News.

«Говоря об экологии, очевидно, что личное восприятие каждого гражданина России меняется в лучшую сторону», — сказал Попов во время онлайн-эфира, организованного Федеральным агентством новостей и медиагруппой «Патриот».

Он также выразил мнение, что культура безопасности в стране с каждым годом оказывается на порядок выше прошлогодних показателей.

Ранее ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселёв в беседе с НСН оценил вероятность ускорения глобального потепления.