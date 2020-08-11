Пострадавшим из-за подтоплений в Рузе оказали поддержку
- АГН «Москва»
Об этом сообщает телеканал «360».
Многодетным семьям подарили микроволновые печи, холодильники, телевизоры и стиральные машины. При необходимости технику можно временно хранить в администрации Рузы.
«Наш губернатор лично и администрация Рузы решили помочь подготовить детишек к школе, приобрести новые велосипеды. Многодетные семьи, которые пострадали, получили первую основную бытовую технику. В любой момент, когда семья скажет, что готова её забрать, мы приедем, подключим и поставим», — уточнил глава округа Николай Пархоменко.
Ранее телеканал «Звезда» сообщал, что пострадавшие из-за прорыва дамбы в Рузе рассказали об эвакуации.