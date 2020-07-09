Пострадавшие из-за прорыва дамбы в Рузе рассказали об эвакуации

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Житель Рузы Илья рассказал, что из-за прорыва дамбы в Рузе его дом смыло.
Пострадавшие из-за прорыва дамбы в Рузе рассказали об эвакуации
  • АГН «Москва»
  • © Денис Воронин

«Вчера объявили ЧС, срочно всех эвакуировали. Я тоже, слава Богу, успел приехать с работы, эвакуировать технику. Забрал жену, ребёнка, отвёз на дачу. Вернулся обратно — и тут произошёл прорыв, смыло несколько домов, в том числе и мой», — сообщил пострадавший телеканалу «Звезда».

По словам ещё одного местного жителя, уровень воды в реке повысился, дамба не выдержала и прорвалась.

«И по течению затопило нашу улицу. И начало сносить всё, что стояло не так крепко. Дом не выдержал, в 20 метрах снесло с фундамента. У соседей дома некоторые вообще разрушены в щепки», — рассказал он сайту «Москва 24».

Как сообщалось ранее, губернатор Московской области Андрей Воробьёв пообещал оказать помощь гражданам, чьё имущество пострадало из-за прорыва.

Вечером 8 июля в подмосковном городе Рузе произошла чрезвычайная ситуация: из-за сильного ливня прорвало дамбу.

29 участков в жилом секторе затоплены, два дома смыло течением. Пострадавших и погибших нет.

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