Пострадавшие из-за прорыва дамбы в Рузе рассказали об эвакуации
- АГН «Москва»
- © Денис Воронин
«Вчера объявили ЧС, срочно всех эвакуировали. Я тоже, слава Богу, успел приехать с работы, эвакуировать технику. Забрал жену, ребёнка, отвёз на дачу. Вернулся обратно — и тут произошёл прорыв, смыло несколько домов, в том числе и мой», — сообщил пострадавший телеканалу «Звезда».
По словам ещё одного местного жителя, уровень воды в реке повысился, дамба не выдержала и прорвалась.
«И по течению затопило нашу улицу. И начало сносить всё, что стояло не так крепко. Дом не выдержал, в 20 метрах снесло с фундамента. У соседей дома некоторые вообще разрушены в щепки», — рассказал он сайту «Москва 24».
Как сообщалось ранее, губернатор Московской области Андрей Воробьёв пообещал оказать помощь гражданам, чьё имущество пострадало из-за прорыва.
Вечером 8 июля в подмосковном городе Рузе произошла чрезвычайная ситуация: из-за сильного ливня прорвало дамбу.
29 участков в жилом секторе затоплены, два дома смыло течением. Пострадавших и погибших нет.