Пострадавшим из-за прорыва дамбы в Рузе окажут помощь

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв прокомментировал ситуацию с подтоплениями и прорывом дамбы в регионе.
Пострадавшим из-за прорыва дамбы в Рузе окажут помощь
  • АГН «Москва»
  • © Денис Воронин

«Все наши службы, МЧС, ЖКХ, дорожники сейчас занимаются ситуацией в Рузском городском округе. К счастью, опасности для жизни людей нет, дал команду как можно быстрее восстановить дамбу и дороги. Всем, кто был эвакуирован, чьи дома пострадали, окажем максимальную помощь», — цитирует телеканал «360» Воробьёва.

Ранее сообщалось, что в городе Рузе 8 июля был объявлен режим чрезвычайной ситуации с 19:00 и вплоть до особого распоряжения.

Из-за сильного ливня прорвало дамбу.

«Всего эвакуированы 52 человека, из них семь детей», — говорится на сайте администрации муниципалитета.

Власти назвали ситуацию беспрецедентной, а также предупредили, что возможен второй удар потока воды.

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