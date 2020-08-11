У балерины Большого театра выявили коронавирус

Генеральный директор Государственного академического Большого театра Владимир Урин сообщил, что тест на коронавирусную инфекцию COVID-19 у одной из балерин дал положительный результат.

«У балерины Большого театра подтвердилась коронавирусная инфекция», — цитирует ТАСС Урина.

По его словам, у всех артистов театра, которые были помещены на карантин после контакта с балериной, тесты показали отрицательный результат на COVID-19.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума Координационного совета по борьбе с коронавирусом сообщила, что ведомство следит за процессом возобновления культурных и спортивных мероприятий в России.