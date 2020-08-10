Попова сообщила о ситуации с возобновлением культурных мероприятий
- РИА Новости
«Мы очень тщательно сопровождаем начинающееся открытие концертного сезона, театрального сезона», — сообщила Попова.
Она отметила, что «идут уже концерты, идут театральные постановки, продолжаются репетиции, продолжается спортивный сезон и продолжаются состязания различных уровней в стране».
«На сегодняшний день при выполнении всех рекомендаций это происходит достаточно успешно», — добавила Попова.
Ранее сообщалось, что в Москве с 1 августа возобновят работу кинотеатры, театры и концертные залы вместимостью не более 3 тыс. человек при условии заполняемости на 50%.