Попова сообщила о ситуации с возобновлением культурных мероприятий

Глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума Координационного совета по борьбе с коронавирусом соощила, что ведомство следит за процессом возобновления культурных и спортивных мероприятий в России.

«Мы очень тщательно сопровождаем начинающееся открытие концертного сезона, театрального сезона», — сообщила Попова.

Она отметила, что «идут уже концерты, идут театральные постановки, продолжаются репетиции, продолжается спортивный сезон и продолжаются состязания различных уровней в стране».

«На сегодняшний день при выполнении всех рекомендаций это происходит достаточно успешно», — добавила Попова.

Ранее сообщалось, что в Москве с 1 августа возобновят работу кинотеатры, театры и концертные залы вместимостью не более 3 тыс. человек при условии заполняемости на 50%.