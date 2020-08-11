Два Ту-160 выполнили перелёт из Саратовской области на Чукотку
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- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Минобороны России.
«Лётный состав отработал беспосадочный перелёт с аэродрома дислокации, преодолев при этом около 7 тыс. км», — заявили в оборонном ведомстве.
Также в лётно-тактических учениях задействованы Ту-95МС, Ту-22М3, Ил-78.
В рамках учений отрабатываются ряд задач, таких как перебазирование авиатехники на оперативные аэродромы, полёты с дозаправкой в воздухе, боевое применение авиасредств поражения.
Ранее в Нижегородской области прошли ночные учения танкистов.