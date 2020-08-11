Два Ту-160 выполнили перелёт из Саратовской области на Чукотку

В рамках учений два экипажа стратегических ракетоносцев Ту-160 выполнили перелёт из Саратовской области на аэродром Анадырь на Чукотке, ими было преодолено около 7 тыс. км.

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РИА Новости