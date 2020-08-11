Два Ту-160 выполнили перелёт из Саратовской области на Чукотку

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В рамках учений два экипажа стратегических ракетоносцев Ту-160 выполнили перелёт из Саратовской области на аэродром Анадырь на Чукотке, ими было преодолено около 7 тыс. км.
Два Ту-160 выполнили перелёт из Саратовской области на Чукотку
  • © Алексей Никольский
  • РИА Новости

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

«Лётный состав отработал беспосадочный перелёт с аэродрома дислокации, преодолев при этом около 7 тыс. км», — заявили в оборонном ведомстве.

Также в лётно-тактических учениях задействованы Ту-95МС, Ту-22М3, Ил-78.

В рамках учений отрабатываются ряд задач, таких как перебазирование авиатехники на оперативные аэродромы, полёты с дозаправкой в воздухе, боевое применение авиасредств поражения.

Ранее в Нижегородской области прошли ночные учения танкистов.

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