В Нижегородской области прошли ночные учения танкистов
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу ЗВО.
Экипажи провели стрельбы с применением приборов ночного видения. Огонь вели по появляющимся и движущимся мишеням на удалении до двух километров, а также из крупнокалиберных пулемётов «Корд» по воздушным целям.
Механики-водители отработали упражнения по вождению по пересечённой местности.
К манёврам привлекли более 300 военнослужащих, свыше 50 единиц вооружения и военной техники.
Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что артиллерийские подразделения армейского корпуса Черноморского флота провели боевые стрельбы из ракетных систем залпового огня на межвидовом полигоне Опук в Крыму.