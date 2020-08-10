В Нижегородской области прошли ночные учения танкистов

Танкисты мотострелкового соединения гвардейской танковой армии Западного военного округа провели учения на базе новейшего центра боевой подготовки в посёлке Мулино Нижегородской области.

Об этом сообщает РИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу ЗВО.

Экипажи провели стрельбы с применением приборов ночного видения. Огонь вели по появляющимся и движущимся мишеням на удалении до двух километров, а также из крупнокалиберных пулемётов «Корд» по воздушным целям.

Механики-водители отработали упражнения по вождению по пересечённой местности.

К манёврам привлекли более 300 военнослужащих, свыше 50 единиц вооружения и военной техники.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что артиллерийские подразделения армейского корпуса Черноморского флота провели боевые стрельбы из ракетных систем залпового огня на межвидовом полигоне Опук в Крыму.