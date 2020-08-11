На YouTube-канале RT вышел выпуск «Милонов vs Красовский» о ЛГБТ в России

На YouTube-канале RT опубликован разговор журналиста Антона Красовского и депутата Государственной думы Виталия Милонова.

В ходе беседы Красовский и Милонов обсудили, нужно ли разрешать в России однополые браки, зачем запрещать операции по смене пола, а также ущемляются ли в стране права ЛГБТ.

Кроме того, они затронули вопрос, что считается экстремизмом в современном мире и следует ли наказывать за радикальные и оскорбительные высказывания.

7 августа на RT вышел новый выпуск проекта Красовского «Эпидемия», в котором Михаил Фаворов, доктор медицинских наук, эпидемиолог и эксперт в сфере контроля и профилактики вирусных инфекций, заявил, что осенью в мире следует ожидать сезонного подъёма заболеваемости вирусными инфекциями, в том числе COVID-19.