В «Аптекарском огороде» пройдёт выставка гладиолусов

Выставка гладиолусов состоится в ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» с 20 по 22 августа.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу сада.

На выставке будут представлены различные сорта и гибриды гладиолусов отечественной и зарубежной селекции.

«Посетители будут приятно удивлены появлению гладиолусов с оригинальной и экзотической формой цветка, редким сочетанием оттенков, гофрированных, супергофрированных, а также с бахромой по краю лепестков», — рассказали в пресс-службе сада.

В апреле на ВДНХ рассказали о планах высадить более 800 тыс. цветов на территории выставки.