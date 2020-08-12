В «Аптекарском огороде» пройдёт выставка гладиолусов

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Выставка гладиолусов состоится в ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» с 20 по 22 августа.
В «Аптекарском огороде» пройдёт выставка гладиолусов
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу сада.

На выставке будут представлены различные сорта и гибриды гладиолусов отечественной и зарубежной селекции.

«Посетители будут приятно удивлены появлению гладиолусов с оригинальной и экзотической формой цветка, редким сочетанием оттенков, гофрированных, супергофрированных, а также с бахромой по краю лепестков», — рассказали в пресс-службе сада.

В апреле на ВДНХ рассказали о планах высадить более 800 тыс. цветов на территории выставки

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