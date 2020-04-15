На ВДНХ планируют высадить более 800 тысяч цветов

На ВДНХ рассказали о планах высадить более 800 тыс. цветов на территории выставки до середины июня.

Как сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы, территорию украсят бегонии, вербена буэнос-айресская, пеларгонии, декоративные розы, лаванда и другие растения.

Отмечается, что новинками сезона станут цветочные композиции в Сибирском и Нальчикском скверах, а в восстановленном Аптекарском огороде высадят 3,5 тыс. различных растений.

Цветочные композиции можно будет увидеть у павильона «Рабочий и колхозница», в начале Центральной аллеи, возле фонтана «Дружба народов», на цветочном партере у фонтана «Каменный цветок».

Кроме того, на территории ВДНХ высадят более 35 тыс. кустов роз и более 600 тыс. тюльпанов.

Ранее НСН сообщала, что ВДНХ запустила серию видеоэкскурсий, а также онлайн-лекции и мастер-классы.