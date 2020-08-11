На Сахалине прошли антитеррористические учения
- РИА Новости
Об этом сообщает astv.ru со ссылкой на пресс-службу ЗВО.
Военнослужащие отразили нападение условных террористов на объект воинской части. Они также взяли пробы воды, воздуха и почвы для исследований.
«Исследование образцов проводили с помощью подвижной лаборатории (ЛСБА-1), способной выполнять эпидемиологическое обследование очагов инфекционных заболеваний и проведение оздоровительных мероприятий в полевых условиях», — отметили в пресс-службе.
В тренировке участвовали более 50 военнослужащих. Также было задействовано около десяти единиц военной техники.
Ранее RIA56 сообщало, что в аэропорту Оренбурга состоялись антитеррористические учения, в которых приняли участие сотрудники правоохранительных органов, спецслужб и других профильных ведомств.