В АТОР рассказали, в какие страны можно поехать без справки об отсутствии COVID-19

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Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе рассказала, в какие страны можно поехать без справки об отсутствии коронавируса.
В АТОР рассказали, в какие страны можно поехать без справки об отсутствии COVID-19
  • Pixabay

«С 7 августа Черногория готова принимать наших граждан без ограничений, то есть даже без справки об отсутствии COVID-19. Кения объявила, что готова принимать российских туристов без карантина, но всё-таки со справкой», — заявила она в беседе с НСН.

По её словам, Финляндия обещала, что в начале августа объявит о сроках открытия своих достопримечательностей для россиян, срок открытия — 8 сентября.

В июне вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в беседе с URA.RU прокомментировал ситуацию с туризмом в стране.

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