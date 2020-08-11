В АТОР рассказали, в какие страны можно поехать без справки об отсутствии COVID-19

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе рассказала, в какие страны можно поехать без справки об отсутствии коронавируса.

«С 7 августа Черногория готова принимать наших граждан без ограничений, то есть даже без справки об отсутствии COVID-19. Кения объявила, что готова принимать российских туристов без карантина, но всё-таки со справкой», — заявила она в беседе с НСН.

По её словам, Финляндия обещала, что в начале августа объявит о сроках открытия своих достопримечательностей для россиян, срок открытия — 8 сентября.

В июне вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в беседе с URA.RU прокомментировал ситуацию с туризмом в стране.