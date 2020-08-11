Адвокат сына Захарова планирует подать иск к Ефремову

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Адвокат сына Сергея Захарова Сергей Аверцев намерен подать иск к актёру Михаилу Ефремову о компенсации морального вреда на 6,5 млн рублей.
Адвокат сына Захарова планирует подать иск к Ефремову
  • © Евгений Одиноков
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

Как заявил Аверцев, сторона Захарова оставляет за собой право эту сумму увеличить.

«Дело в том, что слишком много лживой и некорректной информации в прессе, поэтому появилось желание донести до людей правду, как на самом деле Виталий относится к ситуации, чего он хочет и почему», — сказал адвокат.

Ранее адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы актёра Михаила Ефремова в деле о смертельном ДТП с участием артиста, высказался по поводу показаний свидетелей, данных ими на следствии и в суде.

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