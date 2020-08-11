В МВД уточнили данные по ДТП в Иванове

В МВД по Ивановской области уточнили детали аварии, которая произошла в Иванове.

Отмечается, что авария произошла на Шереметьевском проспекте.

«47-летний мужчина, управляя пассажирским автобусом «Богдан», по предварительным данным, не справился с управлением и совершил столкновение с движущимся в попутном направлении впереди пассажирским автобусом «Газель Некст»... От удара автомашина «Газель» совершила столкновение со стоящим на остановке общественного транспорта микроавтобусом Peugeot», — указывается в заявлении.

Отмечается, что в результате ДТП пострадали два пассажира автобуса «Богдан» и четыре — автобуса «Газель».

Все пострадавшие доставлены в больницу.

Ранее сообщалось, что в Иванове столкнулись три автобуса.