В МВД уточнили данные по ДТП в Иванове
- © МЧС России
Отмечается, что авария произошла на Шереметьевском проспекте.
«47-летний мужчина, управляя пассажирским автобусом «Богдан», по предварительным данным, не справился с управлением и совершил столкновение с движущимся в попутном направлении впереди пассажирским автобусом «Газель Некст»... От удара автомашина «Газель» совершила столкновение со стоящим на остановке общественного транспорта микроавтобусом Peugeot», — указывается в заявлении.
Отмечается, что в результате ДТП пострадали два пассажира автобуса «Богдан» и четыре — автобуса «Газель».
Все пострадавшие доставлены в больницу.
Ранее сообщалось, что в Иванове столкнулись три автобуса.