В МВД уточнили данные по ДТП в Иванове

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В МВД по Ивановской области уточнили детали аварии, которая произошла в Иванове.
В МВД уточнили данные по ДТП в Иванове
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Отмечается, что авария произошла на Шереметьевском проспекте.

«47-летний мужчина, управляя пассажирским автобусом «Богдан», по предварительным данным, не справился с управлением и совершил столкновение с движущимся в попутном направлении впереди пассажирским автобусом «Газель Некст»... От удара автомашина «Газель» совершила столкновение со стоящим на остановке общественного транспорта микроавтобусом Peugeot», — указывается в заявлении.

Отмечается, что в результате ДТП пострадали два пассажира автобуса «Богдан» и четыре — автобуса «Газель».

Все пострадавшие доставлены в больницу.

Ранее сообщалось, что в Иванове столкнулись три автобуса.

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