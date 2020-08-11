Эксперт прокомментировал ситуацию с изучением коронавируса
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- РИА Новости
Об этом эксперт рассказал в интервью «Российской газете».
«Многие исследования показали, что реакция организма на коронавирус, вызывающий COVID-19, и, соответственно, тяжесть протекания заболевания, могут зависеть от индивидуальных генетических особенностей человеческого организма. В настоящее время учёные изучают геномы пациентов с целью выявления генетических вариантов, позволяющих определить людей, наиболее подверженных риску тяжёлого течения COVID-19, и тех, кто защищён своими генами», — сказал он.
В конце июня доктор биологических наук Алексей Аграновский в беседе с URA.RU оценил вероятность второй волны COVID-19.