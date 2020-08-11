Эксперт прокомментировал ситуацию с изучением коронавируса

Ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики СMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев рассказал, что тяжесть протекания коронавирусной инфекции в организме человека зависит от его генетических особенностей.

Об этом эксперт рассказал в интервью «Российской газете».

«Многие исследования показали, что реакция организма на коронавирус, вызывающий COVID-19, и, соответственно, тяжесть протекания заболевания, могут зависеть от индивидуальных генетических особенностей человеческого организма. В настоящее время учёные изучают геномы пациентов с целью выявления генетических вариантов, позволяющих определить людей, наиболее подверженных риску тяжёлого течения COVID-19, и тех, кто защищён своими генами», — сказал он.

В конце июня доктор биологических наук Алексей Аграновский в беседе с URA.RU оценил вероятность второй волны COVID-19.