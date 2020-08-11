Дегтярёв заявил о приостановке приватизации имущества Хабаровского края

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв заявил, что приостановил приватизацию краевого имущества на период проверки.

«Мною приостановлена приватизация. Под шумок некоторые товарищи хотели приватизировать краевое имущество и в этом году, и в следующем. Пока не разберусь, никакой приватизации народного добра не будет», — сказал Дегтярёв в видео, опубликованном в его аккаунте в Instagram.

Ранее Дегтярёв заявил, что планирует усилить контроль за расходом трансфертов из федеральной казны. Он отметил, что бюджет региона является дефицитным. По его словам, федеральные дотации составляют примерно 40% бюджета.