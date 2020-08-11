Дегтярёв заявил о приостановке приватизации имущества Хабаровского края

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Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв заявил, что приостановил приватизацию краевого имущества на период проверки.
Дегтярёв заявил о приостановке приватизации имущества Хабаровского края
  • © РИА Новости
  • РИА Новости

«Мною приостановлена приватизация. Под шумок некоторые товарищи хотели приватизировать краевое имущество и в этом году, и в следующем. Пока не разберусь, никакой приватизации народного добра не будет», — сказал Дегтярёв в видео, опубликованном в его аккаунте в Instagram.

Ранее Дегтярёв заявил, что планирует усилить контроль за расходом трансфертов из федеральной казны. Он отметил, что бюджет региона является дефицитным. По его словам, федеральные дотации составляют примерно 40% бюджета.

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