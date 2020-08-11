В Подмосковье рассказали о ситуации с новыми детскими садами и школами
- АГН «Москва»
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Об этом сообщает телеканал «360».
Для безопасности детей и персонала разработали новые санитарные нормы. Например, на входе в школы появятся посты проверки температуры, а в коридорах — антисептики.
Губернатор Андрей Воробьёв рассказал, что первоклассников в этом году будет 110 тыс. — на 5 тыс. больше, чем прежде. По его словам, Подмосковье стабильно показывает высокий прирост учащихся. За последние пять лет школьников стало на 30% больше, а детей в детских садах — на 25%.
Как сообщало ранее URA.RU, пресс-секретарь мэрии Челябинска Владимир Сафонов рассказал о подготовке к 1 сентября.