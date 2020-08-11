В Подмосковье рассказали о ситуации с новыми детскими садами и школами

Короткая ссылка
К началу учебного года в Подмосковье откроют 21 школу и 18 детских садов.
В Подмосковье рассказали о ситуации с новыми детскими садами и школами
  • АГН «Москва»
  • © Сергей Киселев

Об этом сообщает телеканал «360»

Для безопасности детей и персонала разработали новые санитарные нормы. Например, на входе в школы появятся посты проверки температуры, а в коридорах — антисептики.

Губернатор Андрей Воробьёв рассказал, что первоклассников в этом году будет 110 тыс. — на 5 тыс. больше, чем прежде. По его словам, Подмосковье стабильно показывает высокий прирост учащихся. За последние пять лет школьников стало на 30% больше, а детей в детских садах — на 25%.

Как сообщало ранее URA.RU, пресс-секретарь мэрии Челябинска Владимир Сафонов рассказал о подготовке к 1 сентября.

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить