Дегтярёв анонсировал открытие ТЦ в Хабаровском крае

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв заявил, что в ближайшие дни в регионе приступят к открытию торговых центров.

«Мы в ближайшие дни примем решение — с соблюдением всех мер безопасности, дистанцирования, дезинфекции и так далее —и приступим к открытию торговых центров в Хабаровском крае», — сказал Дегтярёв в Instagram.

По его словам, в регионе более 1600 ресторанов, кафе, столовых.

Ранее сообщалось, что в районах Хабаровского края с низкой заболеваемостью коронавирусной инфекцией COVID-19 в ближайшее время предлагается открыть бассейны, спортивные залы, а также различные объекты культуры.