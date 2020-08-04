В районах Хабаровского края с низкой заболеваемостью смягчат ограничения

В районах Хабаровского края с низкой заболеваемостью коронавирусной инфекцией COVID-19 в ближайшее время предлагается открыть бассейны, спортивные залы, а также различные объекты культуры.

Как сообщается на сайте правительства региона, соответствующее поручение на краевом штабе по коронавирусу дал врио губернатора Михаил Дегтярёв.

Ранее было принято решение, что в подобных муниципалитетах откроются и пришкольные лагеря. С 1 августа уже началась организация их работы.

Дегтярёв отметил, что «в Николаевском районе за весь период пандемии было всего 16 заболевших, при этом стоит бассейн, стоят спортивные сооружения, закрыт музей».

«Люди не понимают, почему так происходит. Считаю, что с соблюдением всех противоэпидемических норм их нужно открывать», — заявил он.

В свою очередь, главный санитарный врач края Татьяна Зайцева отметила, что на ближайшем заседании рабочей группы по профилактике COVID-19 специалисты согласуют этот вопрос.

Она сообщила, что «это можно сделать, но с условием, что муниципалитеты совместно с Роспотребнадзором обеспечат полный контроль за выполнением санитарных требований».

Ранее в Свердловской области продлили режим самоизоляции для людей 65 лет и старше и людей с хроническими болезнями до 10 августа.