Пограничники России и США провели патрулирование в Беринговом проливе

Российские и американские пограничники провели совместное патрулирование в районе государственной границы России в Беринговом проливе. Об этом сообщили в пресс-службе погрануправления ФСБ по восточному арктическому району.

Отмечается, что действия проходят в рамках реализации плана согласованных действий сил ПУ ФСБ России по восточному арктическому району и 17-го района Береговой охраны США на 2020 год.

«Проведено совместное патрулирование пограничным патрульным кораблём «Камчатка» и сторожевым кораблём береговой охраны США «Мунро», — приводит РИА Новости сообщение.

В июне 2019 года сотрудники Пограничной службы ФСБ России и Береговой охраны США на кораблях «Сахалин» и Alex Haley провели совместное патрулирование в Беринговом море.