Пограничники России и США провели патрулирование в Беринговом проливе

Короткая ссылка
Российские и американские пограничники провели совместное патрулирование в районе государственной границы России в Беринговом проливе. Об этом сообщили в пресс-службе погрануправления ФСБ по восточному арктическому району.
Пограничники России и США провели патрулирование в Беринговом проливе
  • © frankmh

Отмечается, что действия проходят в рамках реализации плана согласованных действий сил ПУ ФСБ России по восточному арктическому району и 17-го района Береговой охраны США на 2020 год.

«Проведено совместное патрулирование пограничным патрульным кораблём «Камчатка» и сторожевым кораблём береговой охраны США «Мунро», — приводит РИА Новости сообщение.

В июне 2019 года сотрудники Пограничной службы ФСБ России и Береговой охраны США на кораблях «Сахалин» и Alex Haley провели совместное патрулирование в Беринговом море.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить