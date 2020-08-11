В России потушили 62 лесных пожара за сутки

Лесопожарные службы за сутки ликвидировали 62 лесных пожара в России на площади 5 тыс. га. Об этом сообщает пресс-служба Авиалесоохраны.

«По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки, 10 августа, в России ликвидировано 62 лесных пожара на площади 5 тыс. га», — приводит РИА Новости сообщение.

Уточняется, что к 00:00 вторника, 11 августа, на территории России действовали 126 лесных пожаров, которые активно тушили.

Ранее стало известно, что в Самарской области объявили «оранжевый» уровень опасности с 11 по 14 августа из-за высокой пожароопасности лесов.